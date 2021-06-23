Глави МЗС України, Грузії і Молдови вперше відвідають Брюссель зі спільним візитом у форматі Асоційованого Тріо

У четвер, 24 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та в.о. прем'єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм вперше відвідають інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі Асоційованого Тріо, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляє пресслужба МЗС, в оприлюдненій у середу вранці інформації, глави української, грузинської і молдавської дипломатії представлять Європейському Союзу спільне стратегічне бачення подальшого розвитку тристороннього формату Асоційованого Тріо.

Ключовими темами переговорів стануть європейська інтеграція трьох країн, можливості подальшої лібералізації торговельних відносин, нові перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС, зокрема в контексті реалізації Європейського зеленого курсу та цифрового переходу.

Сторони також скоординують позиції щодо безпекових загроз у регіоні та обміняються думками щодо підготовки до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

Україна, Грузія і Молдова підписали меморандум про створення асоційованого Тріо 17 травня 2021 в Києві. Документ наголошує європейські прагнення трьох асоційованих партнерів ЄС і їх амбіції стати членами Євросоюзу. Асоційоване Тріо - це тристоронній формат, в якому Україна, Грузія і Молдова координують зусилля з євроінтеграції.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.