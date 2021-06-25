"Голос" та "Євросолідарність" прокоментували слова Зеленського про зрив спецоперації щодо "вагнерівців"

Президент України Володимир Зеленський під час крайнього інтерв'ю ще раз прокоментував зрив спецоперації по затриманню представників ПВК "Вагнера". Зі слів глави держави можна зрозуміти, що влада таки причетна до цього. Це неабияк обурило політсили в парламенті. У "Європейській солідарності" після цього звинуватили Зеленського в державній зраді. Відповідну заяву опублікувала пресслужба політсили.

"Ви фактично виступили із явкою з повинною. Сам зателефонував шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв'ю ви багато говорили про державну зраду - і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе", - йдеться в заяві "Євросолідарності".

Інтерв'ю президента прокоментували також у "Голосі". Там наголосили, що така позиції Зеленського дисонує з усім, про що представними влади заявляли раніше. Після цього критично необхідно створити ТСК та розпочати неупереджене розслідування по справі "вагнерівців".

"Члени ПВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки вони воювали проти нашої країни, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП.

Затримання вагнерівців було б вагомим доказом присутності збройних сил Росії на Донбасі", - зазначає депутат "Голосу" Роман Костенко.

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які опинилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії та оселилися в санаторії під Мінськом. Українські спецслужби готували масштабну операцію по затриманню групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх в Білорусь, але операція зірвалася.

17 вересня ДБР відкрило кримінальне провадження через зрив операції спецслужб України щодо виведення бойовиків ПВК "Вагнер" за статтею 328 Кримінального кодексу - розголошення державної таємниці. А Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ розслідувати можливу держзраду голови Офісу президента Андрія Єрмака.

В Bellingcat збираються опублікувати своє розслідування щодо зриву спецоперації українських спецслужб по затриманню ПВК "Вагнера" на початку травня.

На ZN.UA вийшло вже декілька матеріалів Володимира Кравченка про історію зі зривом спецоперації з затримання "вагнерівців": "Про відданість і зраду", "Дуже страшне кіно". В останньому - "Чим загрожують Україні одкровення Зеленського щодо "вагнерівців": усе гірше, ніж ми думали", автор пояснює, які мотиви штовхнули президента на те, щоб перервати майже десятимісячне мовчання й визнати свою головну роль у зриві цієї операції. За матеріалами ZN.ua