Голосування на двох дільницях округу No87 в Івано-Франківській області визнано недійсним - ОПОРА

Окружна виборча комісія (ОВК) округу No87 (м. Надвірна Івано-Франківської області) визнала недійсним голосування на виборчих дільницях No261027 та No261030, повідомляється на сайті Громадянської мережі "ОПОРА" в п'ятницю.

Як зазначено в повідомленні, на дільниці No261027 комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях.

На дільниці No261030 члени ОВК перерахували бюлетені, де було вказано 377 голосів за кандидата Олександра Шевченка та підтвердили цю кількість, проте згодом член комісії від "Слуги народу" заявив про неправильний результат підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені стосовно Шевченка, їх виявилося 277.

"Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів, але перевірка стриму "ОПОРИ" показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі. На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно було внесено 30 виборців, отже, кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% загальної кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. На підставі цього ОВК визнала голосування на дільниці No261030 недійсним.

В "ОПОРІ" повідомляють, що ОВК розпочала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, і станом на 8:00 п'ятниці бюлетені було перераховано на п'яти з них.

Як повідомлялося, депутати від партії "Слуга народу" в ніч на п'ятницю заявили про виявлення ознак фальсифікації під час підрахунку голосів на одній із виборчих дільниць в Івано-Франківській області: під час перерахунку за кандидата Шевченка було виявлено на 100 бюлетенів менше, ніж у протоколі дільничної виборчої комісії. Депутати подали заяву до правоохоронних органів, після чого ОВК "на основі цієї та іншої інформації" визнала голосування на дільниці недійсними.

Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі No 87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, після підрахунку 90,59% електронних протоколів в окрузі No 87 лідирує Василь Вірастюк (партія Слуга народу") - 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,52%, на третьому -"свободівець" - Руслан Кошулинський - 28,83%. За матеріалами Інтеракс-Україна.