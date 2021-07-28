Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком

Кабінет міністрів погодив звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Замість неї планується призначити В'ячеслава Чауса, який зараз є заступником генерального директора "Укргазвидобування".

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Коваленко - дружина Руслана Хомчака, якого 27 липня звільнили з посади головнокомандувача Збройних Сил. На початку 2021 року у них народилася дитина.

Вона очолює Чернігівську область з жовтня 2020 року.

Перед тим була депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу" та заступницею голови Офісу президента. За матеріалами LB.ua