Голова КСУ не визнає підозру від ДБР - але готовий отримати її від Венедіктової

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький відреагував на повідомлення про підозру від Державного бюро розслідувань. Заявив, що нічого йому не вручали - але готовий прибути до Офісу генпрокурора, аби отримати повідомлення про підозру. А дії співробітників ДБР вважає незаконними. Відповідну заяву опублікувала прес-служба КСУ.

Увесь документ складається з 10 сторінок. Тупицький нагадав, що згідно з законом про Конституційний Суд - саме генпрокурор або особа, яка здійснює його повноваження, повідомляє про підозру суддям.

"Готовий прибути для участі у відповідних процесуальних діях у визначені Вами або компетентною особою час і місце", - мовиться у зверненні.

У заяві очільник КСУ попросив генпрокурорку Ірину Венедіктову звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням. Зокрема, аби той скасував указ про його відсторонення, оскільки документ виданий до моменту визнання Тупицького підозрюваним. Також попросив усунути порушення, допущені прокурорами та слідчими Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Управління держохорони не пропускали голову Конституційного Суду на територію КСУ. А пізніше у ДБР заявили, що слідчі повідомили про підозру Олександру Тупицькому у вчиненні кримінальних правопорушень. За матеріалами /www.5.ua