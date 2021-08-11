Голова поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку

Голова поліції Києва Андрій Крищенко 11 серпня у Facebook підтвердив чутки про своє звільнення.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили. Більше ніж п'ять із половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, іноді трагедій та невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям", - написав він.

Крищенко нагадав, що за період його перебування на посту голови київської поліції у столиці проводили тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкрили резонансні та серійні злочини, удосконалювали професійний рівень поліцейських.

"Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи. Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що є в житті - це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, попри на напружений графік і щоденне навантаження", - додав він.

Крищенко заявив, що вірить у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини.

"І я впевнений, що ви й надалі працюватимете, не зменшуючи темпу та обертів. Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!" - завершив свій пост він.

Крищенко обіймав посаду заступника голови Нацполіції - начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До початку військових дій на Донбасі Крищенко був начальником міськвідділу МВС Горлівки. Він прославився у квітні 2014 року, коли разом зі своїм заступником Германом Приступою не дозволив сепаратистам, які взяли штурмом будівлю відділку міліції, встановити над ним російський прапор. Згодом його побили учасники штурму.

П'ятий президент України Петро Порошенко нагородив його орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

З липня до грудня 2014 року Крищенко виконував обов'язки голови Слов'янської райдержадміністрації, потім очолював управління з боротьби з організованою злочинністю міліції Донецької області. У квітні 2015 року його призначили начальником харківського міського управління міліції.

13 липня 2021 року Арсен Аваков, який очолював МВС із лютого 2014 року, подав заяву про відставку з посади. 15 липня Верховна Рада України прийняла заяву Авакова про відставку і звільнила його.

Кабінет Міністрів України після відставки Авакова звільнив кількох його заступників, зокрема Антона Геращенка і Сергія Ярового. За матеріалами Гордон.