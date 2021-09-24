Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському: попросив надати підписаний закон про деолігархізацію

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України Володимиру Зеленському і попросив надати проголосований текст закону про деолігархізацію в редакції, підписаній ним, для розгляду і підготовки відповідного висновку.

Про це повідомили в Офісі президента 24 вересня.

Окрім закону про олігархів, Зеленський та Букіккіо обговорили проєкти законів, які мають вдосконалити роботу Конституційного суду і перебувають на розгляді Верховної Ради.

Ще однією темою розмови став перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Президент України та голова Венеціанської комісії дійшли висновку, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди необхідно усунути. Зеленський та Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.

10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і "Слугою народу" почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.

23 вересня 2021 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов'язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов'язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.

Наступного дня з'ясувалося, що нардепи підтримали взаємосуперечливі поправки. Так, поправка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів вестиме Рада нацбезпеки й оборони. Тепер депутати намагаються вирішити, як прибрати цю колізію. За матеріалами babel.ua