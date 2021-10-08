Голова Верховного суду йде у відставку
2021-10-08 13:53
Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на пленумі.
Данішевська зазначила, що не планує залишатися на посаді.
"Я не буду пропонувати свою кандидатуру...Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду", - сказала вона.
Вона зауважила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу. За матеріалами Еспресо TV