Головним санлікарем України призначили Ігоря Кузіна

02.06.2021, 17:30

Новим головним санітарним лікарем України призначили колишнього в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook. Зазначається, що відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у вівторок, 2 червня. Заступником міністра також став Петро Ємець.

"Кабінет міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом ми зможемо реалізувати усе заплановано. Працюємо!" - написав він.

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Ігор Кузін - епідеміолог, закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю Медико-профілактична справа. У 2016 закінчив Медичний університет проф. Параскеви Стоянова (Варна, Болгарія).

Був заступником гендиректора Центру громадського здоров'я, а з 2019 по 2021 роки керував відомством у статусі в.о.

Петро Ємець також вже працював в Міністерстві охорони здоров'я. Як говорив Ляшко, Ємець пройшов в міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту. За матеріалами wz.lviv.ua