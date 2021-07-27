Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде у відставку

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак йде у відставку.

Про це повідомив на брифінгу речник президента Володимира Зеленського.

Посаду головнокомандувача ЗСУ займе Валерій Залужний, який до сьогоднішнього дня був командувачем військами оперативного командування "Північ".

Хомчак займе пост першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.

"Це рішення президента Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити сінергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої сінергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти. Президент вдячний Русланові Хомчаку за службу", - зазначив речнік президента Сергій Никифоров.

"Це рішення президента Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити сінергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої сінергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти. Президент вдячний Русланові Хомчаку за службу", – зазначив Никифоров.

Никифоров нагадав, що 21 липня уряд звільнив трьох заступників міністра оборони: Олександра Миронюка, Ігоря Старобинского і Ігоря Халимона.

"В їхні обов'язки входило забезпечення. Причому забезпечення побутове, забезпечення озброєнням і забезпечення інформаційне", – сказав спікер президента.

За його словами, кандидатури на їх місця знаходяться на останній стадії узгодження та до кінця тижня швидше за все будуть представлені. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.