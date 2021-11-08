Головою партії "Слуга народу" планують призначити Олену Шуляк

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка збираються призначити народну депутатку Олену Шуляк. Про це написало 8 листопада LB.ua із посиланням на кілька джерел у партії.

Одне із джерел видання сказало, що політичним опонентам із нею буде незручно воювати на ефірах, він також звернув увагу на необхідність оновити команду.

Джерела LB.ua зазначили, що на посаду першого віцеспікера Верховної Ради разом із Корнієнком розглядали Шуляк та нардепа Андрія Мотовиловця, якого обрали першим заступником голови фракції замість Корнієнка.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура 8 листопада у своєму Telegram-каналі написав, що на з'їзді політсили рекомендує на посаду голови партії Шуляк.

"Особисто я рекомендуватиму на цю позицію Олену Шуляк, яка, на мій погляд, має необхідний управлінський досвід для цієї роботи. Щось мені підказує, що таке рішення з'їзд партії підтримає", - зазначив нардеп.

Шуляк у партійному списку "Слуги народу" на парламентських виборах була під 13-м номером. Вона є заступницею голови комітету Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Шуляк народилася 1976 року, на момент обрання до парламенту працювала генеральною директоркою ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна", була безпартійною.

Корнієнко 8 листопада повідомив про рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу". "Як ви знаєте, нещодавно мене обрано першим заступником голови Верховної Ради України. На цій посаді я маю персональне завдання від президента України Володимира Зеленського та політичної команди", - зазначив Корнієнко.

Нового голову політсили буде обрано на наступному з'їзді партії. Точна дата з'їзду невідома, проте минулого тижня Корнієнко говорив, що його можуть провести 20-го чи 27 листопада.

У травні 2019 року Корнієнко очолив передвиборчий штаб "Слуги народу", а в липні 2019-го став нардепом від цієї політсили. У листопаді того самого року його обрали головою партії замість Дмитра Разумкова, який став речником Ради.

У жовтні цього року Корнієнко обійняв посаду першого віцеспікера парламенту. За матеріалами "Гордон".