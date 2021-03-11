Гордон предложил Зеленскому пригласить и посадить всех профи за один стол

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" посоветовал президенту Владимиру Зеленскому собрать "правительство национального спасения" и назвал фамилии людей, которые могли бы туда войти.

"Я считаю, что президенту неплохо бы пригласить и усадить за один стол таких людей, как Саакашвили, Смешко, Аваков, Яценюк, Гройсман, Тигипко, Тимошенко. Собрать всех, кто в состоянии поработать для страны. Сказать: ребята, создаем правительство национального спасения, не политическое. Договоритесь между собой, кто будет премьер-министром, разберите посты, и давайте спасать страну", - сказал журналист.

Гордон отметил, что это его личная идея, и авторство он оставляет за собой.

"Мне кажется, эта идея, это моя личная идея, создание правительства национального спасения из таких людей, может послужить Украине. Я это забрасываю туда, в верхние сферы, она обязательно туда дойдет, и мне интересна обратная реакция", - сказал Гордон.

Кроме того, известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" вновь предупредил, что вся Украина 15 марта переживет "тяжелый день".

"Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания... 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать. Я не могу говорить об этом - все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", - заявил Гордон.