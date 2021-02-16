Гриценко назвав винних у здачі Криму і захопленні Донбасу

Українські політики, які очолювали державу після втечі Віктора Януковича і не протидіяли анексії Криму Російської Федерації і захопленню Донбасу, повинні відповідати перед законом через свою злочинну бездіяльність.

Про це розповів ексміністр оборони Анатолій Гриценко у програмі Роксани Руно на Апостроф ТВ "Всьо по бєспрєдєлу Лайт".

"Більшість людей, яких саме події Євромайдану 2014 року вивели і посадили у владні крісла, виявилися неадекватними тому духу Майдану. Вони сіли - хтось на старі схеми, хтось придумав нові схеми, але своїми діями вони суперечили тому, що самі говорили з трибун", - розповів Гриценко.

За його словами, у 2016 році він давав покази проти тих політиків, яких вважає винними у службовій бездіяльності з вкрай тяжкими наслідками для країни.

"Ці люди повинні сидіти за ґратами за свою службову бездіяльність, що призвела до вкрай тяжких наслідків для країни, які завершилися здачею Криму і захопленням частини Донбасу. Це, насамперед Олександр Турчинов (в.о. президента України з 23 лютого по 7 червня 2014 року - "Апостроф") і Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України з 24 лютого 2014 року по 18 червня 2015 року - "Апостроф". Є питання до Арсенія Яценюка (прем'єр- міністр з 27 лютого 2014 року по 14 квітня 2016 року - "Апостроф"), - заявив Гриценко.

Ексміністр нагадав, що після початку подій в Криму і російської агресії на Донбасі парламент виділив кошти на посилення оборони країни, українці збирали кошти на допомогу ЗСУ, перераховуючи на 5 гривень, однак ці гроші не пішли на потреби армії.

"Ці 5 млрд гривень держбюджету не пішли на відновлення техніки, щоб задіяти заводи оборонної промисловості в три зміни. Понад 200 мільйонів гривень, які люди зібрали, також не пішли на армію. Тільки 2 липня Арсеній Яценюк підписав державне оборонне замовлення - це той документ, без якого міністри - силовики не можуть замовляти оборонним підприємствам модернізацію і ремонт техніки. Виходить, що гроші лежали, підприємства стояли, бригади не могли виходити з військових частин", - зазначив Гриценко.

Така ж ситуація, за словами політика, була і з коштами добровільних пожертв українців на армію, які Кабмін дозволив використовувати тільки 2 липня 2014 року, коли вже на Донбасі гинули українські солдати. За матеріалами "Апостроф".