Громадяни Афганістану, евакуйовані в Україну, просять про статус біженця

Більшість з евакуйованих в Україну з Кабулу людей були громадянами Афганістану - частина із них попросила про статус біженця.

Про це РБК-Україна сказав прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні вночі рейсом з Кабула прибув літак, на борту якого перебувало 79 громадян. Це громадяни України, низки інших країн, але переважна більшість - це громадяни Афганістану, - розповів він.

Демченко зазначив, що 9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця. Ще частина афганців полетіла із аеропорту "Бориспіль" до інших країн.

"Інші громадяни Афганістану, які не мали можливості полетіти в інші країни, але потребували притулок в Україні, вони передані разом із тими, хто написав заяву про статус біженця, представникам Міграційної служби, - додав представник ДПСУ.

Нагадаємо, в Афганістані в неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху "Талібан" взяли під контроль столицю країни Кабул. У тому числі вони захопили президентський палац.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану у зверненні по телебаченню заявив, що буде мирний перехід влади до перехідного уряду. Однак пізніше представники бойовиків заявили, що перехідного уряду не буде.

Президент Афганістану Ашраф Гані в неділю, 15 серпня, подав у відставку після того, як таліби заявили про контроль над усією територією країни. Як і більша частина керівництва держави, Гані втік з країни в цей же день.