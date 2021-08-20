Гужва, Шарій, Деркач та їхні активи: хто потрапив у новий пакет санкцій РНБО

У п'ятницю, 20 серпня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, на сьогоднішньому засіданні ввели санкції проти нардепа Анатолія Деркача, блогера Анатолія Шарія і головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Санкції проти Деркача

РНБО ввела повний пакет санкцій проти нардепа Анатолія Деркача. Санкції пов'язані з його втручанням у вибори США.

Також санкції торкнулися шести фізосіб і трьох компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов'язаної з Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання в президентські вибори. Санкції проти Анатолія Шарія, Ігоря Гужви та "Страна.иа"

РНБО прийняло рішення ввести персональні санкції до чотирьох фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться в чотирьох компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами, які прямо або побічно координуються цими громадянами і ведуть системну антиукраїнську пропаганду. Санкції проти телеканалів Криму

РНБО ввела санкції також проти 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму і Севастополя, інформагентства та Інтернет-видання. Вони ведуть інформаційну війну проти України і є активними учасниками гібридної агресії.

Крім того, санкції застосували до шести фізосіб і однієї юридичної особи - слідчого ізолятора No1 по Криму і Севастополю, причетних до порушень основних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.