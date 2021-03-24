Харківські угоди: Азарову оголосили підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань продовжує систематичну роботу для забезпечення реалізації принципу невідворотності відповідальності колишніх вищих посадових осіб держави, які сприяли окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчим ДБР за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Прем'єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем'єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної Угоди для України, колишній Прем'єр-міністр України виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме - забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди аж до її імплементації.

Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього Прем'єр-міністра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі.

Відповідно до законодавства підозра надіслана М. Азарову за останнім відомим місцем його проживання", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Судово-юридична газета" повідомляла, що Верховна Рада, ймовірно, проголосує за денонсацію Харківських угод, підписаних у 2010 році. За матеріалами sud.ua