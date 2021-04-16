Хотілося б, щоб мої стосунки з Макроном були кращими, ніж у нього з Путіним, - Зеленський

На тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні, Україні як ніколи потрібна підтримка Європи. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікований на сайті очільника держави.

"Мати такі країни, таких друзів, таких президентів, до яких ти завжди можеш повернутися спиною і нічого не боятися", - уточнив президент.

Зеленський зазначив, що політика президента Франції Еммануеля Макрона на російському напрямку, який підтримує Україну і хоче зберегти дружні відносини з Кремлем, йому зрозуміла.

Але не на Францію спрямована агресія Росії. Водночас у Франції були конфлікти і масові тривалі страйки. Невідомо, чи має до цього відношення Росія, зазначив український лідер, але це мізер у порівнянні з тим, що відбувається в Україні.

"Мені здається, що він (президент Макрон- Авт.) як розумний лідер повинен усвідомити небезпеку раніше, ніж можуть статися якісь дії, схожі на наші, які, не дай бог, заберуть життя людей. Тому балансу не вийде, я так вважаю", - сказав Зеленський.

"Я дуже хотів би, щоб мої стосунки з президентом Макроном, а значить відносини України і Франції, були кращими, ніж відносини Еммануеля Макрона з іншими лідерами, наприклад з президентом Росії", - додав президент.

Нагадаємо, Росія відмовилася від участі у переговорах лідерів "нормандської четвірки", які Україна ініціювала для обговорення загострення на Донбасі. Тим часом без участі України відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона та очільника Кремля Володимира Путіна. У переговорах також брала участь канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За матеріалами "Факти".