Єрмак назвав перемовини з Путіним складними, але важливими

Офіс президента проводить перемовини з Москвою щодо зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

"Перемовини, які ми ведемо, дуже непрості. Їх особливість полягає в тому, що вони можуть довго розкачуватися, блокуватися, а потім призвести до якихось дійсно результатів. Тому їх обов'язково треба продовжувати. Ви всі пам'ятаєте, що минулого року вдалося досягти хоча б декілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, який, на жаль, після цього продовжується з дуже великими порушеннями, але ми бачили, що навіть ті декілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших хлопців на фронті", - сказав керівник ОП Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24"

Додав, що потрібно продовжувати працювати в усіх форматах. Ніхто не знає, який формат врешті-решт принесе мир, повернення наших територій та наших людей.

"Я отримав доручення від президента, зараз працюю над цим, наразі я не можу назвати ні дату, ні місце проведення цих перемовин. Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які було досягнуті в грудні 2019 року під час саміту нормандського формату, треба обговорити велику кількість питань, і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними", - сказав він.

Кремль готовий погодитися на пропозицію президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак говорити про ситуацію на сході України не бажають, заявив російським журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков. За матеріалами Gazeta.ua