Єрмак обговорив із Нуланд деталі візиту Зеленського до США - Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Джо Байдена", - повідомляє Офіс президента.

Своєю чергою Нуланд запевнила Єрмака у непохитній підтримці з боку Вашингтону територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей урегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак також поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні та розповів про кроки з реалізації європейських та євроатлантичних прагнень держави.

"Заступниця Держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль", - ідеться в повідомленні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.