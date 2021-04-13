Єрмак просить США розмістити ракетні комплекси Patriot на території України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що американські зенітно- ракетні комплекси Patriot мають бути розміщені на території України.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю виданню Time.

"Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Як нагадує журнал, президент США Джо Байден після вступу на посаду пообіцяв свою "непохитну підтримку" Україні, включаючи військові поставки, але без систем ППО.

Президент країни Володимир Зеленський і його уряд хотіли б бачити більше підтримки, особливо це стосується висококласної зброї.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс США від Raytheon, який є засобом протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.

Як повідомлялося, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується. Це пов'язано зі значним нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, яке останній раз спостерігалося сім років тому, коли почалася безпосередня агресія РФ. В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що перекидання і накопичення російських військових біля кордонів триватиме, ймовірно, до кінця квітня. За матеріалами Укрінформ.