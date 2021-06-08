Єрмак у розмові з Джуліані і Волкером у 2019 році не перетнув межу дипломатії - Подоляк

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у 2019 році під час розмови в статусі помічника глави держави з адвокатом тодішнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером розумів ризики й витримав лінію, щоб Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк у переданому Укрінформу коментарі з приводу повідомлення CNN про отриманий запис цієї телефонної розмови.

Він нагадав, що CNN отримало запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, Волкером і Єрмаком, яка відбулася ще влітку 2019 року, коли Єрмак був помічником Президента.

"Андрій Борисович поводився абсолютно гідно, прекрасно розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих наших політиків і ситуація в цілому. Головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії. Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується «українськими джерелами», які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити наміри Джуліані. Проте, Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагалися втягнути", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП вважає, що подальший хід подій 2019 і 2020 років доводить, що команда Зеленського завжди дотримувалася "фундаментального принципу невтручання у внутрішні політичні процеси в інших державах і дуже чітко працює на забезпечення потреби України в прозорих і партнерських відносинах із США".

"Це аксіома, яка досить об'ємно проявляється на цьому записі", - наголосив він.

Водночас Подоляк висловив думку, що опублікований запис і його оцінка американськими журналістами свідчать, що це була спроба чинити на Україну "деструктивний тиск, заснований на фейках і помилковій переконаності в нібито участі українців і американців в Україні в якійсь активності, спрямованій проти США".

Раніше телеканал CNN повідомив, що отримав аудіозапис телефонної розмови Руді Джуліані з Куртом Волкером і тодішнім помічником Президента України Андрієм Єрмаком у липні 2019 року. У публікації зазначається, що Джуліані "тиснув і вмовляв" Україну почати розслідування проти Джо Байдена.

25 вересня 2020 р. Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США й України, через який у США почали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи почати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну. За матеріалами Укрінформ.