Єрмак у США провів зустріч з радником Байдена з питань нацбезпеки Салліваном

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів у Вашингтоні зустріч з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук голови ОП.

"Провели дуже продуктивну, відверту і дружню зустріч з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Ми зацікавлені в посиленні стратегічного партнерства України і США. Продовжуємо працювати над цим!", - написав Єрмак.

Нагадуємо, 4 серпня голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибули в США для підготовки майбутнього візиту президента України, який заплановано на 30 серпня.