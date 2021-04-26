Єрмак вважає некоректною ідею запросити Путіна до Києва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає некоректною ідею запросити президента Росії Володимира Путіна на зустріч до Києва.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net, повідомляє Укрінформ.

"Ні, я вважаю це некоректним", - відповів Єрмак на запитання про те, чи готова українська влада запросити Путіна до Києва.

Натомість його переговори із Президентом України Володимиром Зеленським саме там, де йде війна, вважає доречними.

Керівник ОПУ нагадав про те, що під час відеоконференції політичних радників Дмитро Козак запропонував зустрітися на лінії зіткнення і там провести засідання на рівні радників.

"На що я йому відразу парирував, що у мене з цим точно немає проблем і я досить часто там буваю. І, доповідаючи Президенту про відеоконференцію, я розповів і про цей момент переговорів. Ну а далі можу лише процитувати нашого Президента, коли він звернувся до Путіна: "Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - нагадав він.

Як наголосив Єрмак, це свідчить про те, що Україна готова до продовження переговорів. І це важливо зробити там, де військовослужбовці України щодня захищають свою Батьківщину, і подивитися в очі людям, які щодня ризикують життям.

"За нашою інформацією, останнім часом переважна кількість убитих українців - це жертви снайперів. Причому снайперів, які, за нашою інформацією, мають, зокрема, російське походження", - додав Єрмак.

Керівник президентського офісу також зазначив, що влада працює над тим, щоб якнайшвидше припинити війну, але оскільки це вкрай чутливе питання, то якісь дуже конкретні дати не називаються.