Єрмак запевняє, що не перешкоджав зустрічі Блінкена та Епіфанія

Низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Андрій Єрмак нібито намагався перешкодити зустрічі в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена з митрополитом Епіфанієм. Глава Офісу Президента спростував цю інформацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У коментарі виданню Єрмак наголосив, що інформація не відповідає дійсності. Мовляв, він нещодавно мав дуже теплу і довірчу бесіду з Епіфанієм.

Єрмак каже, що не перешкоджав зустрічі Блінкена з Епіфанієм

"Будь-яка людина, яка знає, як організовуються візити такого рівня, абсолютно чітко розуміє, що навіть можливості такої немає ніколи - заблокувати якусь зустріч", - заявив глав ОП.

За словами Єрмака, говорити що-небудь інше - "це такого самого рівня "достовірна" інформація, як і фото Порошенка і Блінкена шестирічної давності, які опублікували, щоб збрехати, нібито Блінкен зараз у Києві зустрічається особисто з Порошенком".

Очільник Офісу Президента розповів, що Україна зацікавлена в тому, аби представники США та інші її стратегічні партнери завжди бачили повну картину того, що відбувається в країні. "Чим повніше розуміння України, тим набагато змістовніша співпраця", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що "можливо, хтось раніше намагався працювати на Банковій за якимось іншими правилами, але тепер фейки не допоможуть". За матеріалами 24tv.ua