Єрмак: Зеленський хоче обговорювати "Північний потік-2" у нормандському форматі разом з США

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання "Північного потоку-2".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, роль американської сторони у нормандському процесу може бути дуже вагомою.

"Питання "Північного потоку-2" має розглядатися на рівні нормандського формату. І у зв'язку з цим абсолютно логічним є участь у цих переговорах США, тому що ми готові розглядати "Північний потік-2" тільки з точки зору глобальної безпеки", - сказав він.

Єрмак додав, що Україна вважає російський газопровід не бізнес-проектом, а геополітичним проєктом, "який зачіпає питання національної безпеки України".

Зеленський вчора запропонував президенту США приєднатися до нормандського формату переговорів про урегулювання конфлікту на Донбасі.