ЄС хоче, щоб Україна перестала видавати по два закордонні паспорти

В ЄС заявили, що Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак Європейська комісія закликала, що Україна перестала видавати своїм громадянами по два дієвих закордонних паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

"Польща виявила громадян України, які мають більше одного легально виданого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, що може дозволити їм залишатися в ЄС понад встановлений 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ЄС зазначили, що останні не біометричні паспорти в Україні видали у 2016 році й повністю відмовитися від них повинні до 2026 року, коли закінчиться термін їх дії.

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів і скасувати дію тих, які були видані ", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Єврокомісії підкреслили, що візова політика України не повністю відповідає списку третіх країн, громадяни яких підлягають візовому режиму для короткострокового перебування в ЄС.