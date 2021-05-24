ЄС викликав посла Білорусі через примусову посадку літака Ryanair в Мінську

24 травня у Євросоюзі викликали посла Білорусі Олександра Міхневича. Білоруського представника викликали через примусову посадку літака Ryanair в Мінську задля затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Так, дипломата Міхневича проінформували про рішуче засудження з боку ЄС та всіх держав-членів блоку дій білоруської влади щодо літака Ryanair. Адже це поставило під загрозу безпеку його пасажирів та екіпажу.

Як зазначили у пресслужбі ЄС, генсек Євро служби зовнішніх дій Стефано Санніно озвучив позицію блоку про те, що обурливі дії Мінська - це ще одна кричуща спроба заглушити всі голоси опозиції в Білорусі.

Водночас Санніно закликав негайно звільнити Романа Протасевича.

Окрім того, у Євросоюзі заявили, що розглянуть наслідки цих дій, зокрема можливі заходи проти винних.

Затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через повідомлення про нібито мінування.

На борту перебував ексголовний редактор Telegram-каналу Nexta 26-річний білоруський опозиціонер Роман Протасевич.

Згодом чоловіка затримали. Тепер йому загрожує смертна кара. За матеріалами Факти ICTV.