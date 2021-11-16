ЄСПЛ визнав, що Саакашвілі загрожує ризик заподіяння невідворотної шкоди

Європейський суд із прав людини закликав владу Грузії надати медичну допомогу та гарантувати безпеку третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті ЄСПЛ 16 листопада.

Грузія має проінформувати ЄСПЛ "про поточний стан здоров'я заявника, гарантувати його безпеку у в'язниці та надати йому відповідну медичну допомогу в період відновлення після голодування".

ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування, а владу Грузії - скласти план щодо його відновлення.

Це рішення є забезпечувальним заходом, який ЄСПЛ призначає державам - учасницям Європейської конвенції з прав людини у виняткових випадках, коли вважає, що заявникам загрожує ризик заподіяння невідворотної шкоди, ідеться в релізі.

Справу Саакашвілі суд визначив як пріоритетну. За матеріалами "Гордон".