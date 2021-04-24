Євген Шевченко заявив, що "дійсно любить" Лукашенко
Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Шевченко, який провів зустріч зі самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, заявив, що "дійсно любить" білоруського політика.
Таку заяву Шевченко зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я дійсно щиро люблю Лукашенка як людину та як політика. Він харизматик, він народний президент для мене…У нас почалися взаємини та в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч", - сказав нардеп.
Варто зауважити, що також Шевченко пояснив, що такі "взаємини між ними" заробилися ще тоді, коли нардеп вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому, і це помітив Лукашенко.
Крім того, Шевченко нагадав, що він привітав Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах, зазначивши, що за нього, на його думку, дійсно проголосувала більша частина населення Білорусі.
Раніше, цей же нардеп, нецензурно розкритикував опозиційний білоруський Телеграм-канал Nexta і всіх супротивників Олександра Лукашенка, який називає себе президентом республіки.
Ще Шевченко відвідав Всебілоруські народні збори, на яких президент країни Олександр Лукашенко розповідав про "заколоти" в Білорусі.