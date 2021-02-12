Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні

Європейський парламент більшістю голосів схвалив Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, у якій однією з найуспішніших реформ визнано децентралізацію.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, у документі йдеться про досягнутий прогрес у сфері реформ та у виконанні Угоди, а також надаються рекомендації щодо подальших напрямів співпраці.

"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки прийняті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно- правових актів та їх практичного впровадження; закликає Європейську комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших державах", - йдеться у доповіді.

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив: "Підтримка та поглиблення співпраці з Європейським Союзом є пріоритетним завданням Мінрегіону. Вітаємо заклик Європарламенту до вивчення нашої реформи децентралізації та застосування її найуспішніших практик в інших державах. Мінрегіон сприятиме її популяризації та готовий надати консультативну підтримку щодо особливостей впровадження". За матеріалами Укрінформ.