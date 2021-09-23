Європейські аудитори оцінили ефективність наданої Україні допомоги у боротьбі з корупцією

В Україні корупція, попри багаторічні зусилля у боротьбі з цим явищем, залишається епідемією для країни у багатьох секторах, і допомога ЄС виявилася неефективною у цих прагненнях.

Як повідомляє Укрінформ, такий висновок міститься у доповіді наглядового органу ЄС - так званого Європейського суду аудиторів (ECA), який зробив власні висновки на підставі даних за період з 2015 по 2020 роки.

"Велика корупція та захоплення (олігархічний контроль - ред.) державної влади є все ще поширеним явищем в Україні, попри на дії Європейського Союзу... ЄС намагався вирішити проблему корупції в Україні як пріоритет, він спрямовував фонди та зусилля у різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи та громадянського суспільства. Але ця підтримка та здійснені заходи не призвели до очікуваних результатів", - зробили висновок європейські аудитори.

Як зазначається, ЄС більш як 20 років підтримував зусилля, зокрема, у боротьбі з корупцією, яка залишається головною перешкодою для розвитку країни та суперечить цінностям Євросоюзу.

"Велика корупція та (олігархічне) захоплення влади є епідемією в Україні: перешкоджаючи конкуренції та зростанню, вони також шкодять демократичному процесу. Десятки мільярдів євро щороку втрачаються внаслідок корупції. Європейська Комісія, Європейська служба зовнішніх дій та Дорадча місія ЄС намагалися вирішувати цю проблему та підтримували декілька реформ для посилення верховенства права та для боротьби із корупцією в Україні", - йдеться у повідомленні ECA.

Автор доповіді, естонський політик, колишній прем'єр-міністр Естонії Юган Партс зазначив, що ЄС тривалий час був свідомим зв'язків між олігархами, вищими посадовцями, політиками, судовими органами та підприємствами державної власності. Попри це, за висновком аудитора, Євросоюзу не вдалося розвинути реальну стратегію для боротьби з корупцією.

Зокрема, як зауважує доповідач, контроль за фінансовими потоками виявився неефективним, включаючи зусилля у боротьбі з відмиванням грошей. ЄС підтримував багато антикорупційних реформ та зусиль у цьому напрямку в Україні, при цьому у більшості випадків ступень підтримки залежала від досягнення певних умов. Але Європейська комісія часто інтерпретувала такі вимоги надто спрощено, що призводило до надмірно позитивних оцінок. Аудиторська доповідь наводить як приклад безвізову систему, яку отримали громадяни України, оскільки дія цієї системи не була переглянута, хоча навіть, за словами доповідачів, "дві з трьох умов не були досягнуті".

"Попри на широку підтримку, яку ЄС запропонував Україні, олігархи та конфлікти інтересів продовжують підривати верховенство права в Україні та загрожувати розвитку країни. Україна потребує сфокусованої та ефективної стратегії для подолання впливів олігархів та для усунення захоплення (ними) держави. ЄС може відігравати набагато більш суттєву роль у цьому, ніж він робив до цього", - зазначив Партс.

Виходячи з цього, допомога ЄС дозволила досягти лише обмежених результатів. Аудитор зазначив, що завдяки проєктам ЄС вдалося внести зміни до Конституції України та ухвалити велику кількість антикорупційних законів, допомогти у формуванні нового Верховного Суду. Але всі ці досягнення, згідно з доповіддю, знаходяться під постійним ризиком, продовжуються спроби обійти згадані закони та розмити реформи.

"Головні антикорупційні інституції, що були створені за допомогою ЄС, все ще борються за те, щоб зробити свою приступність відчутною. Вся система розслідування та судової відповідальності у випадках корупції високого рівня є дуже слабкими. Хоча Вищий антикорупційний суд почав демонструвати обнадійливі результати, його ефективність, незалежність та стабільність регулярно ставляться під питання. Національне антикорупційне бюро є ще одним прикладом цього. Хоча політична підтримка ЄС допомогла залишати НАБУ дієздатним та незалежним, ця структура знаходиться під постійною загрозою", - зазначається в повідомленні.

Як нагадується у доповіді, Україна є учасницею Східного партнерства та використовує Європейський інструмент сусідства, однією з умов чого є дотримання верховенства права. Європейська комісія виділила програми макрофінансової допомоги на суму близько 5,6 мільярда євро та ще 2,2 мільярда євро в рамках різних програм допомоги з 2014 року. Єврокомісія також виступає гарантом кредиту ЄІБ на 4,4 мільярда євро. Такими чином, за висновком автора доповіді, ЄС є найбільшим донором України.

Оприлюднена сьогодні доповідь ECA "Скорочення великої корупції в Україні: кілька ініціатив ЄС, але все ще неефективні результати" є доступною на сайті цієї інституції на 23 мовах Євросоюзу. ECA направить цю доповідь Європейському парламенту та Європейській раді, національним парламентам, представникам промислових кіл та громадянського суспільства країн ЄС. За матеріалами Укрінформ.