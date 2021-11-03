Ігор Смешко довів, що заяви про те, що він нібито був причетним до отруєння Ющенка, не відповідають дійсності

Колишній очільник Служби безпеки України, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко довів, що заяви про те, що він нібито був причетним до отруєння третього президента України Віктора Ющенка, не відповідають дійсності

Відомо, що у 2019 році екс-глава СБУ Валентин Наливайченко в прямому ефірі одного з українських телеканалів звинуватив Смешка у цьому й заявив, що той за це "має бути в Генеральній прокуратурі та суді". Тоді ж Смешко й подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації до Печерського районного суду Києва.

11 жовтня 2021 року суд визнав, що заява Наливайченка не відповідає дійсності. Про це свідчить ухвала установи, яка є у розпорядженні Depo.ua.

Також в документі вказується, що позивач та відповідач затвердили мирову угоду. Самі Смешко та Наливайченко на судове засідання не з'явилися. В ухвалі наголошується, що мирова угода була укладена на підставі того, що Наливайченко не має та не був ознайомлений із будь-якими доказами щодо того, що Смешко дійсно причетний до отруєння Ющенка.

Зазначимо, що, крім публічного спростування своїх звинувачень, Смешко вимагав від Наливайченка виплатити Смешкові одну гривню. Юристи Смешка також наполягали, що він ніколи не фігурував у справі про отруєння Ющенка.

"Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні злочину Ігорю Смешку ніколи не пред'являлася", - заявляли захисники Смешка.

Нагадаємо, що Віктора Ющенка, на той момент кандидата у президенти, отруїли хімічними речовинами під час виборів у вересні 2004 року. Тоді він зустрічався з керівництвом СБУ, а після повернення додому відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку.

Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка. Була порушена справа за статтею 112 Кримінального кодексу (посягання на життя державного чи громадського діяча).

У 2019 році прокурор, який розслідував можливе отруєння колишнього президента Віктора Ющенка, не знайшов складу злочину по даній справі.