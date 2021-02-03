Ігор Смешко: Ми багатюща країна, але бюджет розпилюють і ніхто не контролює, як його витрачають

Про це заявив ексголова Служби безпеки України Iгор Смешко в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, додавши, що є кілька напрямів, за якими "грабувати народ України".

"Ми багатюща країна. Так ось перший [напрям] - це крадіжки з бюджету. Бюджет розпилюють, ніхто не контролює, як його витрачають", - сказав Смешко.

За його словами, держбюджет втрачає кошти також через контрабанду і схеми з поверненням ПДВ.

"Бюджет, повернення ПДВ, митниця. Iдемо далі. Ми продаємо сировину. Ще раз кажу: якщо взяти за співвідношенням кількості населення і природних ресурсів, які в нас є, ми на перше місце у світі можемо вийти. У нас не тільки нафта і газ. До речі, за нафтою й газом ми теж належимо до країн- лідерів. За нафтою тільки глибше треба йти зараз. А газ: і сланцевий, і решта - потрібні інвестиції. Ми ж зараз знову все, що буримо, коштом держави буримо. Залишається день-два до того, щоб дійти до покладів, - "не перспективно", їдуть - і одразу продають. Це Служба безпеки не знає, кому продають? Про що ви говорите? Чудово знає кому", - обурився Смешко.