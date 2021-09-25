Ігор Смешко: Ми – одна з найбагатших країн у Європі, але перестаньте красти з бюджету

Україна - одна з найбагатших країн Європи, але для того, щоб вона вийшла на якісно новий рівень розвитку, потрібно побороти корупцію у всіх ланках влади, починаючи з верхівки. А для того, щоб це зробити, потрібно не змінювати людей, а реформувати політичну будову. Саме такий принцип декларує політична партія "Сила і Честь" та її лідер Ігор Смешко. Водночас у партії звертають увагу і на проблеми, які хвилюють чи не кожного українця: війна з Росією на сході, тарифи та діяльність уряду, який мав би регулювати ті чи інші питання, але на думку партії, цього не робить.

Про це йшлося під час пресконференції у Луцьку за участю керівника політичної партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, першого заступник голови партії Володимира Тимошенка, членів політради партії Олександра Скипальського та Вігена Товмасяна, а також керівника обласної партійної організації Романа Карпюка.

Як зазначив лідер політичної партії "Сила і честь" Ігор Смешко, в Україні диктатуру збудувати неможливо, адже для українця Бог, свобода, сім'я і Україна - найбільші духовні цінності. Водночас політична еліта потребує термінового перезавантаження.

"Уроки ми вже пройшли, але з них потрібно зробити висновки. Не можна допускати до політики людей без біографії, без певного бекграунду. У нас є професійна еліта, але більшість з неї не хоче йти у політику - це традиційно. Але в усьому світі ця модель так працює, політична еліта підсилюється позапартійними професіоналами", - сказав політик.