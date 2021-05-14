В ефірі програми «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка Голова Політичної партії "Сила і Честь" Ігор Смешко розповів, якими він бачить три основних закони функціонування сучасної демократії.

«Перший закон: необхідною, а не достатньою умовою для будівництва демократії є наявність в країні критичної маси середнього з відмінним рівнем політичної культури. Має бути 50% середнього класу виборця, який голосує і розуміє, що це не тільки щастя голосувати і обирати, це відповідальність за якість того, кого ти обираєш», - зазначив Смешко.

Крім цього, політик впевнений, що середній клас повинен бути самодостатній і до нього чинна демократія відносить не лише дрібних і середніх власників, а й високоокоплачуваних лікарів, вчителів, висококваліфікованих робітників, державних та військовослужбовців і навіть пенсіонерів. Вони свідомо обирають, адже їм є, що втрачати, вони розуміють, як повинен функціонувати другий закон демократії – розподіл трьох гілок влади.

«Виконавча гілка влади – це будь-яких людей ти з хоч з Марса привези, а два найбільших наркотики - це влада і гроші, і якщо ти обираєш когось до влади і у тебе нема системи контролю над ним – забудь. Навіть прекрасна людина може не встояти перед цим. Звідтіля потрібна крім виконавчої гілки влади законодавча, яка не тільки пише закони, а ще й контролює. При чому там прописані глибина і параметри контролю. Третє - судова гілка влади, вона повинна бути незалежною. Якщо тільки є спроба інших гілок влади контролювати судову – це державний злочин», - заявив Ігор Смешко.

Третім законом демократії політик визначає необхідність максимально можливо передавати функції на міста. Повинні обиратися губернатори та місцева громада сама повинна дбати і розуміти, що для них краще в межах внутрішньої політики. Він зазначив, що окремі регіони, з огляду на свої особливі історичні традиції, можуть навіть мати і вшановувати своїх власних героїв, які є важливими саме для їхньої громади.