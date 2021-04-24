Ігор Смешко визначив три елементи подолання корупції в Україні
Для подолання корупції, яка є самою страшною проблемою України, існує три елементи.
Про це заявив Ігор Смешко — Голова Політичної партії «Сила і Честь», ексголова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України в ефірі ТОК-ШОУ №1 Василя Голованова 21-го квітня 2021 року.
«Перше, законодавство має бути вдосконалено, щоб можна було жорстко карати за корупцію. Друге, кадрова політика в правоохоронних органах. Третє, політична воля, яка дає їм завдання і не завантажує непритаманними їм функціями», — визначив він.
Крім цього, на сьогодні, для державної влади, на переконання політика, вкрай необхідне «стратегічне планування, стратегічний контроль, зміна законодавства — і ви побачите, що ми можемо стати сильніше Німеччини». «Але не думайте, що всі цього дуже бажають», — додав Ігор Смешко.