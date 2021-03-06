Ігор Смешко впевнений, що саме поняття «олігархи» давно повинне зникнути з політичної арени України

Ці слова Ігор Смешко — Голова Політичної партії «Сила і Честь» і тоді — кандидат у Президенти України сказав 19 березня 2019 року, і не були б такими запоздалими дії вищого керівництва нашої держави після сьогоднішніх американських санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

На сайті Політичної партії "Сила і Честь" задаються риторичним питанням: "Скажіть, скільки ми — виборці, втратили можливостей не дослухавшись, а таким чином народ і держава втратили найцінніший фактор життя — фактор ЧАСУ?

Якою, по іншому, могла б бути стратегія внутрішньої та зовнішньої політики, як могла змінитися Україна, якою б була національна безпека і оборона держави, скільки б життів наших захисників ми б зберегли?".

І наводять виступ Голови цієї політичної сили.

Ігор Смешко: «Саме поняття «олігархи» повинно зникнути з політичного ландшафту України. Багатство не є криміналом. Я вважаю, що в Україні можуть жити багаті люди. Але потрібно розуміти, що олігархи – це багаті люди, які втручаються в політику і використовують політико-монопольне становище для супер збагачення. Крім того, олігарх – людина, яка скуповує партії, засоби масової інформації і навіть намагається ввести своїх людей у силові структури.

От це потрібно негайно припиняти в нашій країні. Знищення олігархії – це, перш за все, питання антимонопольного комітету. Потрібно, щоб професійно спрацювали відповідні правоохоронні органи. Конституцією і законами такий вплив, який здійснюють олігархи, є забороненим.

Просто потрібно, щоб була професійна команда і політична воля Президента. Безумовно, сам Президент повинен бути не олігархом».