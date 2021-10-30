Ігор Смешко заявив, що "Сила і Честь" не співпрацює з олігархами, а союзниками партії є середній та малий бізнес

Голова Політичної партії «Сила і Честь», ексголова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол України, генерал - полковник Ігор Смешко під час зустрічі з однопартійцями та усіма охочими у Львові про відсутність будь-якої співпраці Політичної партії "Сила і Честь" з олігархами та активну співпрацю з малим та середнім бізнесом.

Зустріч відбулася 8 жовтня у Львівському державному палаці естетичного виховання учнівської молоді.