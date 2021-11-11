Ігор Терехов став міським головою Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія одноголосно проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою.

Про це повідомляє громадська організація "Громадянська мережа "Опора". Голова ТВК Олени Матвієнко підкреслила, що Терехов особисто надав комісії необхідний пакет документів для його реєстрації мером міста.

ОПОРА запропонувала відкласти реєстрацію нового міського голови Харкова "Заява про реєстрацію міським головою, заява про припинення дії представницького мандату, опис документів, рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання, копія трудової книжки та копія паспорту", - перерахувала документи Матвієнко під час засідання.

"Розглянувши зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія […] встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу", - заявила голова ТВК.

Відповідне рішення було підтримане одноголосно.

Адмінресурс та підкуп виборців: ОПОРА вказала порушення на виборах у Харкові Зазначимо, що депутатом Харківської міськради замість Терехова став депутат від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Олексій Топчій, якого визнали обраним як наступного за партійним списком після Терехова.

Також 11 листопада відбулося позачергове засідання Харківської міської ради, де Терехов склав присягу міського голови.

"Відповідно до закону України, з моменту складання присягу Ігор Терехов набув повноважень харківського міського голови", - заявила Матвієнко після присяги нового очільника міста.

Як відомо, Терехов змінив на посаді мера Харкова Геннадія Кернеса, який очолював місто з 2010 року. Місце міського голови звільнилося після того, як Кернес помер від ускладнень коронавірусу незадовго після перемоги на місцевих виборах у 2020 році. З того часу Терехов обіймав посаду виконувача обов'язки міського голови.

Напередодні виборів у Харкові опоненти поширювали фейки проти кандидата від "ЄС" Олександра Скорика - Фріз Нагадаємо, згідно з результатами позачергових виборів міського голови Харкова переміг Ігор Терехов. У зв'язку з тим, що за Терехова проголосували 146 240 мешканців Харкова, тобто 50,66%, то вибори міського голови відбулися в один тур.

Водночас спостерігачі Комітету виборців України зафіксували підвіз виборців, контрольоване голосування і незаконну агітацію під час проведення проміжних виборів народних депутатів та виборів міського голови Харкова.

Як відомо, 31 жовтня, в Україні відбулись проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах. Так, проміжні вибори народних депутатів призначені в одномандатних виборчих округах No184 (Херсонська область) та No197 (Черкаська область). За матеріалами Прямий канал.