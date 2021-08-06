Інтерв'ю Кирила Тимошенка для Forbes – за хвилину

Мільярди без тендерів та бої з Кличком. Інтерв'ю Кирила Тимошенка для Forbes – за

Заступник голови Офісу президента України з регіональної політики та координатор програми президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко дав розлоге інтерв’ю українському Forbes.

LIGA.net вибрала з нього найцікавіше у коротких цитатах.

Навіщо Зеленському "Велике будівництво"? "Це не електоральне питання... Наше завдання за президентський термін Володимира Зеленського зробити всі 25 000 км доріг державного значення. Коли зробимо, напевно, електоральний плюс для нас все ж таки буде".

Як області отримують гроші в межах "Великого будівництва"? "Коли у мене в підпорядкуванні опинилися губернатори (маються на увазі голови обласних держадміністрацій; в Україні, на відміну від Росії, США та низки інших країн, немає офіційної посади губернаторів. – LIGA.net), побудував систему таким чином: хто зробив домашню роботу за своїми інфраструктурними обʼєктами – той отримає гроші.

Чому тендери до святкування Дня Незалежності вивели з-під ProZorro. "Мінкульт попросив скасувати тендери за проєктами, які готуються до святкування 30-ї річниці незалежності України. Навіщо? Щоб не зірвати підготовку, якщо трапитися форс-мажор з тендером. Це не означає, що все тепер в обхід ProZorro.

Контекст. Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5309, який повністю ігнорує Prozorro у будівництві київської обхідної дороги (КОД) та дозволяє проводити закупівлі до Дня Незалежності України за переговорною процедурою. Водночас 98% "святкових" коштів піде на низку інфраструктурних проєктів.

Паралельно в Кабміні існує програма "Святкування 30-річчя Незалежності: інфраструктурні обʼєкти". Це дві різні програми. Підготовка до святкування Дня Незалежності з парадом і концертом не мають стосунку до будівництва садочків, шкіл, аеропортів і доріг державного значення. Це обʼєкти на 85 млрд грн і вони проходять за тендерами ProZorro".

Київська об'їзна дорога – спецпроєкт з іноземним капіталом, їй не потрібні тендери. "Десь через місяць підпишемо угоду з інвестором і чекатимемо ратифікації у Верховній Раді. Не можу назвати імʼя інвестора: ми підписали документи про нерозголошення. Це міжурядова угода – консорціум кількох країн... Першу частину дороги навколо Києва – між Варшавською та Львівською трасою в напрямку Житомира – почнемо будувати вже цього року".

Контекст. Київську об'їзну дорогу (КОД) у червні повністю вивели з-під ProZorro. В Укравтодорі та Мінінфраструктури таке рішення нардепів привітали та назвали його переходом до нового для України міжнародного формату контрактів EPC+F, однак багато експертів вказують на корупційні ризики.

Чому Офіс президента воює з мером Києва Віталієм Кличком. "Пан Кличко, крім того, що він мер Києва, ще й голова Київської ОДА, і перебуває у моїй вертикалі. У мене немає з ним конфліктів, але він намагається жити окремим життям. Будь-який мер міста приходить до нас з проєктами, і ми допомагаємо грошима... У Кличка історія чомусь інша: жодної ініціативи від нього ми не почули. У Києві водночас немає жодної нової транспортної розвʼязки, жодного нового моста. Будівництво нових гілок метро, продовження старих гілок – ніхто не обговорює це з Офісом президента".

Чому голова МВС Арсен Аваков пішов у відставку? "Це не питання токсичності, або не токсичності. Був етап, коли Аваков мав стабілізувати ситуацію, а зараз просто прийшов час нового міністра. У Дениса Монастирського є бачення реформи, кадрові зміни... До речі, те, що Арсен Аваков може піти в мери Харкова — чутки".

Велика мета Тимошенка. "Потрапити на обкладинку Forbes – моя головна мета. Але для цього доведеться повернутися у бізнес, звичайно