Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра освіти й науки Ігоря Гарбарука.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі написала народна депутатка Юлія Гришина.
"Тільки що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабінетом міністрів по його заяві", – написала Гришина.
Укрінформ намагається отримати офіційний коментар від Міністерства освіти й науки.
Днями, як повідомляли ЗМІ, в соціальних мережах було оприлюднено фото заступника міністра освіти та науки, мера Львова Андрія Садового та помічниці заступника міністра Гарбарука Христини Тишкун з відвертим декольте.
24 грудня заступник міністра Гарбарук здійснював робочу поїздку до Львівської області з метою вивчення роботи навчально-практичних центрів у закладах профтехосвіти, а також участі у Форумі з енергоефективності.
Фото: dailylviv.com