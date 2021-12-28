Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра освіти й науки Ігоря Гарбарука.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі написала народна депутатка Юлія Гришина.

"Тільки що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабінетом міністрів по його заяві", – написала Гришина.

Укрінформ намагається отримати офіційний коментар від Міністерства освіти й науки.

Днями, як повідомляли ЗМІ, в соціальних мережах було оприлюднено фото заступника міністра освіти та науки, мера Львова Андрія Садового та помічниці заступника міністра Гарбарука Христини Тишкун з відвертим декольте.

24 грудня заступник міністра Гарбарук здійснював робочу поїздку до Львівської області з метою вивчення роботи навчально-практичних центрів у закладах профтехосвіти, а також участі у Форумі з енергоефективності.

Фото: dailylviv.com