Кабмін назвав переможця конкурсу на посаду голови Укравтодору

Уряд визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг Євгена Кузькіна.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Кабінет Міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України. Ним став Євген Кузькін, який з травня 2021 року є тимчасово виконуючим обов'язки глави Укравтодору", - йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури поінформували що Євген Кузькін є доктором економічних наук, має почесне звання "Заслужений економіст України". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Впродовж кар'єри він працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів та Департамент планово- фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору.

З червня 2020 року Кузькін перебував на посаді першого заступника голови Укравтодору.

Верховна Рада 20 травня призначила на посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який до цього з листопада 2019 року був головою Укравтодору.

За матеріалами Укрінформ