Кабмин осуждает погром под ОПУ и ожидает от МВД и СБУ правовой оценки

Кабмин осуждает неправомерные действия, совершенные под Офисом Президента Украины 20 марта, и ожидает от МВД и СБУ соответствующей правовой оценки.

Как передает Укринформ, соответствующее заявление размещено на Правительственном портале.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии.

В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - говорится в совместном заявлении правительства.

"Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем", - говорится в заявлении.

Члены Кабинета министров ожидают от МВД и СБУ проведение расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки.

Как сообщал Укринформ, вечером в субботу, 20 марта, под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, во время которой некоторые ее участники расписали здание протестными надписями, разбили окна входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

Полиция позднее заявила, что задержала одного из самых агрессивных участников субботней акции возле Офиса Президента.

В Офисе Президента сообщили, что причиненные зданию ОП во время акции убытки составляют около 2 млн грн, однако сумма может возрасти.