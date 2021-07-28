Кабмін погодив призначення нового голови Чернігівської ОДА.
Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса, повідомляє кореспондент видання "Гордон".
Під час презентації себе Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Він зазначив, що останні шість років працював у компанії "Укргазвидобування" на посадах директора з напрямку, а зараз перебуває на посаді заступника гендиректора.
Першим кроком на новій посаді Чаус назвав налагодження діалогу з територіальними громадами. Окрім цього, Чаус звернув увагу на проблеми області у сфері охорони здоров'я.
"Темпи і динаміка виконання проєктів у Чернігівській області дуже низькі. Це потрібно змінювати негайно і радикально", - зазначив він.
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Президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА у середині жовтня минулого року. "Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область", - говорив глава держави.
Коваленко є дружиною колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака. Він старший за Коваленко на 24 роки.