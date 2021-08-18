Кабмін призначив двох заступниць голови Нацслужби здоров'я

Кабінет Міністрів призначив Анну Фенчак та Тетяну Бойко заступницями голови Національної служби здоров’я України.

Як передає Укрінформ, відповідні рішення прийняті на засідання уряду 18 серпня, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Це перші офіційно призначені посадовці, без статусу "тимчасового виконання обов’язків", за 1,5 року. Вітаю колег з призначенням, у нас попереду багато роботи", - сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що обидві кандидатки - з команди НСЗУ. Фенчак була заступницею директора департаменту - начальницею управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ. Бойко - директором Департаменту комунікацій та з 16 червня т.в.о заступниці голови НСЗУ.

До нових обов’язків вони приступили з випробувальним терміном 4 місяці. Після міністр оцінить результати і прийме рішення щодо подальшої співпраці.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 4 серпня оголосив повторний конкурс на обрання голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).