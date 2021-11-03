Кабмін призначив голову Укртрансбезпеки та звільнив керівника Держекоінспекції

Кабінет Міністрів призначив головою Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Євгена Зборовського.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

"Призначено/погоджено призначення: Зборовського Євгена Сергійовича головою Державної служби України з безпеки на транспорті", - написав Мельничук.

За його словами, Кабмін також призначив Ігоря Лоссовського заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; Віктора Канцурака - державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства, до цього звільнивши його з посади заступника голови Державної екологічної інспекції України.

Кабмін призначив Тетяну Лактіонову заступником голови Національної соціальної сервісної служби України.

Крім того, уряд погодив призначення Олександра Бобровицького головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області та Андрія Бірюкова - заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Також Мельничук повідомив, що уряд звільнив з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства Катерину Авраменко та Андрія Мальованого - з посади голови Державної екологічної інспекції.

Як повідомляло Міністерство інфраструктури, 21 жовтня цього року уряд визначив переможцем відкритого конкурсу на посаду голову Державної служби України з безпеки на транспорті Євгена Зборовського.

Він працював у Патрульній поліції від самого початку реформи Міністерства внутрішніх справ у 2015 році. До цього працював у приватній сфері, на керівній посаді в міжнародній компанії. За 6 років пройшов низку кар'єрних щаблів в Управлінні патрульної поліції у місті Києві: від патрульного до командира роти, а згодом очолив батальйон, з понад трьома сотнями особового складу у підпорядкуванні.

Мальований очолив Держекоінспекцію у травні 2020 року.