Кабмін схвалив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 28 жовтня 2021 року, Кабінет Міністрів України схвалив "Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року".
Ключова мета Стратегії - створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах. Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав, зокрема повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також про створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання.
"Ми - міністерство для людей і про людей. І все, що ми разом з вами, за вашої підтримки робимо, - націлене на забезпечення рівними правами і свободами наших громадян як тих, що змогли втекти від російської агресії, так і тих, хто досі перебуває в заручниках в окупантів. Нагадаю, що на сьогодні в Україні налічується більше ніж 1,4 млн ВПО. І ці люди хочуть відчувати перспективу. Перед нами багато завдань, варіанти вирішення яких пропонується цим документом: від створення умов для інтеграції ВПО в приймаючих територіальних громадах; забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг; забезпечення доступу до освіти; створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання і до вирішення елементарних соціальних потреб як то працевлаштування та забезпечення житлом", - наголосив Віцепрем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Він додав, що операційний план реалізації Стратегії по суті є переліком конкретних завдань та заходів із зазначенням відповідних результативних показників.
"Ми всі розуміємо складність викликів в контексті внутрішнього переміщення, які стоять перед нами, а наявність чіткого плану дій у вирішенні цих викликів є надважливим, тому я дуже дякую вам за підтримку цього документу", - резюмував Олексій Резніков.
Віцепрем'єр повідомив, що надання пільгових іпотечних кредитів у співпраці з Урядом Німеччини до кінця 2022 року дозволить забезпечити житлом щонайменше 680 сімей, а надалі кредитування відбуватиметься за "револьверним" механізмом.
Завдяки ж наповненню фондів житла для тимчасового проживання за рахунок щорічного збільшення субвенції з державного бюджету до кінця 2024 року житлом будуть забезпечені ще щонайменше 3000 ВПО.
Окрім того, заплановане будівництво 500 та придбання 60 квартир у співпраці з Урядом Німеччини у м. Сєвєродонецьк та Краматорськ до 2025 року, що забезпечить житлом ще приблизно 1 500 осіб, а будівництво 500 квартир у співпраці з Урядом Туреччини у Києві, Миколаєві та Херсоні до кінця 2024 року дозволить забезпечити житлом ще близько 1 300 осіб.
За матеріалами Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України