Кабмін України доручив підготуватися до відновлення контролю над кордоном на окупованому Донбасі

Кабмін України сьогодні затвердив зміни до Стратегії інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Про це повідомляють на сайті Кабміну.

Зміни знадобилися, щоб привести цей документ у відповідність зі Стратегією національної безпеки України, ухваленою у вересні 2020 року, пояснили у відомстві. Пропозиції щодо змін схвалили наприкінці минулого року на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами за участю європейських експертів.

У порівняльній таблиці видно, що в документ внесли два принципово нові пункти. Зазначено, що головний результат стратегії - готовність і здатність охороняти зовнішні кордони Євросоюзу (у межах українських кордонів) після набуття країною повноправного членства в ЄС.

Окрім того, розпорядження Кабміну вимагає підготуватися до охорони українсько-російської ділянки держкордону в межах підконтрольних бойовикам територій після відновлення контролю над ним. Зокрема, уряд додає завдання "спланувати заходи щодо відновлення охорони українсько-російської ділянки держкордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".

Стратегію інтегрованого управління кордонами України до 2025 року ухвалили 24 липня 2019 року.

2014 року, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на оприлюднені Україною факти й докази.

Унаслідок російської агресії Україна втратила контроль над ділянкою держкордону в Донецькій і Луганській областях. Відновлення контролю над цією ділянкою Київ називає однією з головних умов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. У ЄС підкреслювали, що повний контроль України над кордоном важливий для реалізації Мінських угод.

Президент України Володимир Зеленський 2019 року заявляв, що у нього і президента РФ Володимира Путіна "абсолютно різні погляди" на передання під контроль Києва непідконтрольної ділянки кордону України та Росії. Путін заявляв, що якщо "націоналісти" увійдуть на ці території "без забезпечення гарантій людям", це загрожує масовим знищенням місцевих жителів. За матеріалами Гордон.