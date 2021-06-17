Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет"
Уряд на засіданні 16 червня ухвалив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти й науки України.
Проєкт має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу. Його формат дозволить виявити й подолати обмеження для ефективної діяльності закладу вищої освіти, внести, за необхідності, зміни до нормативно-правових актів.
Метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань").
Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей:
- створення інноваційного університету згідно з концепцією "трикутника знань" для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю;
- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон;
- розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом.
"Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців", - зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Перевагами університету мають стати законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери - бізнесу, державного управління тощо.
Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проєкту утворено робочу групу, а в структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації - окремий структурний підрозділ - "Центр спеціальних проєктів".
31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.
За матеріалами Цензор.Нет