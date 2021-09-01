Кабмін звільнив уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Івана Ліщину.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня.

Іван Ліщина є українським юристом, адвокатом та політичним діячем. Він працював на посаді уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини із червня 2016 року.

У 2000 році Ліщина з відзнакою закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Він здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста права, а у 2016-му - магістра права Лондонського університету імені королеви Марії (Велика Британія).

З липня 2000 по грудень 2001 року Ліщина працював юридичним експертом в Харківській правозахисній групі, надаючи безоплатну правову допомогу із подання заяв до Європейського суду з прав людини.

З 2002 по 2008 рік Іван Ліщина працював на низці посад у Секретаріаті Європейського суду з прав людини.

24 червня 2016 року Ліщина був призначений на посаду Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, а у жовтні 2017 року - заступником Міністра юстиції України - уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. За матеріалами UA: Суспільне Новини